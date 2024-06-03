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Группа владельцев Челси: Энцо очень одаренный тренер и лидер

Англия

Новый этап для Челси

Группа владельцев Челси: Энцо очень одаренный тренер и лидер

Фото: mancity.com

Новина українською

Группа владельцев "Челси" прокомментировала назначение Энцо Марески на должность главного тренера клуба.

"Мы с нетерпением ждем поддержки его и остальной спортивной команды в реализации их потенциала и наших ожиданий в течение следующих лет.

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Он является очень одаренным тренером и лидером, который, мы уверены, поможет реализовать наше видение и достичь конкретных целей".

Отметим, что как главный тренер Мареска имеет только один полный сезон в своей карьере. "Лестер" под его руководством в прошлом сезоне выиграл Чемпионшип, и вернулся в АПЛ.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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