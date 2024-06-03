Группа владельцев Челси: Энцо очень одаренный тренер и лидер

Группа владельцев "Челси" прокомментировала назначение Энцо Марески на должность главного тренера клуба.

"Мы с нетерпением ждем поддержки его и остальной спортивной команды в реализации их потенциала и наших ожиданий в течение следующих лет.

Он является очень одаренным тренером и лидером, который, мы уверены, поможет реализовать наше видение и достичь конкретных целей".