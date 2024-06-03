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Группа владельцев Челси: Энцо очень одаренный тренер и лидер
Новый этап для Челси
Фото: mancity.com
Группа владельцев "Челси" прокомментировала
"Мы с нетерпением ждем поддержки его и остальной спортивной команды в реализации их потенциала и наших ожиданий в течение следующих лет.
Он является очень одаренным тренером и лидером, который, мы уверены, поможет реализовать наше видение и достичь конкретных целей".
Отметим, что как главный тренер Мареска имеет только один полный сезон в своей карьере. "Лестер" под его руководством в прошлом сезоне выиграл Чемпионшип, и вернулся в АПЛ.
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