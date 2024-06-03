Челси - Ман Сити: Болельщики определились с лучшим матчем сезона АПЛ 2023/24

Зажигательный поединок с восемью голами между "Челси" Михаила Мудрика и "Манчестер Сити" получил звание лучшего матча сезона Премьер-лиги 2023/24 по версии болельщиков.

Фанаты со всего мира выбирали победителя "Челси" - "Ман Сити" (4:4) получил 36% голосов.

Вот как голосовали болельщики за лучший матч 2023/24: