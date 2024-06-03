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Челси - Ман Сити: Болельщики определились с лучшим матчем сезона АПЛ 2023/24

Англия
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Матч Челси - Манчестер Сити получил 36% голосов

Челси - Ман Сити: Болельщики определились с лучшим матчем сезона АПЛ 2023/24

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Зажигательный поединок с восемью голами между "Челси" Михаила Мудрика и "Манчестер Сити" получил звание лучшего матча сезона Премьер-лиги 2023/24 по версии болельщиков.

Фанаты со всего мира выбирали победителя "Челси" - "Ман Сити" (4:4) получил 36% голосов.

Вот как голосовали болельщики за лучший матч 2023/24:

  • "Челси" 4:4 "Манчестер Сити" - 36%
  • "Челси" 4:3 "Манчестер Юнайтед" - 27%
  • "Ливерпуль" 4:3 "Фулхэм" - 12%
  • "Вулверхэмптон" 3:4 "Манчестер Юнайтед" - 11%
  • "Лутон" 3:4 "Арсенал" - 6%
  • "Ньюкасл" 4:3 "Вест Хэм" - 4%
  • "Тоттенхэм" 1:4 "Челси" - 2%
  • "Борнмут" 4:3 "Лутон" - 2%
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Источник:
premierleague
Опубликовал: Екатерина Власова
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