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Для трансфера Осимхена Арсенал может включить в соглашение двух футболистов
Канониры попытаются приобрести форварда Наполи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В контракте Виктора с бывшим чемпионом Италии прописана клаусула в размере 130 млн. евро. Договоренность рассчитана до 2026 года, но нигерийцем интересуется немало клубов.
Среди основных претендентов – лондонский "Арсенал". В итальянских СМИ сообщают, что "гуннеры" могут включить в соглашение Эмила Смит-Роу или Томиясу Такехиро. Но есть вероятность, что английский коллектив отправит в Неаполь обоих футболистов.
Эмил дебютировал в основной команде в сезоне 2018/19 и с тех пор провел 115 встреч. Японский защитник в Лондоне с 2021 года (83 игры).
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