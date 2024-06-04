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Для трансфера Осимхена Арсенал может включить в соглашение двух футболистов

Англия

Канониры попытаются приобрести форварда Наполи

Для трансфера Осимхена Арсенал может включить в соглашение двух футболистов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В контракте Виктора с бывшим чемпионом Италии прописана клаусула в размере 130 млн. евро. Договоренность рассчитана до 2026 года, но нигерийцем интересуется немало клубов.

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Среди основных претендентов – лондонский "Арсенал". В итальянских СМИ сообщают, что "гуннеры" могут включить в соглашение Эмила Смит-Роу или Томиясу Такехиро. Но есть вероятность, что английский коллектив отправит в Неаполь обоих футболистов.

Эмил дебютировал в основной команде в сезоне 2018/19 и с тех пор провел 115 встреч. Японский защитник в Лондоне с 2021 года (83 игры).

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Арсенал (Лондон) Наполи Эмиль Смит-Роу Токихиру Томиясу Виктор Осимхен
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Источник:
Сorriere Dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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