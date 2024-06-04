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Артета: Арсенал был лучшей командой в АПЛ почти по всем показателям

Англия
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Мнение рулевого лондонцев

Артета: Арсенал был лучшей командой в АПЛ почти по всем показателям

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о чемпионской гонке АПЛ сезона 2023/24.

"Мы должны превзойти их. Если посмотреть на статистику, то мы уже рядом. Мы были лучшей командой в лиге почти по всем показателям.

Но есть детали, которые мы как-то недостаточно хорошо контролировали, и титул от нас ушел. А это показатель уровня", - цитирует испанца CNN.

Напомним, "канониры" заняли второе место по итогам сезона, набрав 89 очков.

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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков
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