Артета: Арсенал был лучшей командой в АПЛ почти по всем показателям

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о чемпионской гонке АПЛ сезона 2023/24.

"Мы должны превзойти их. Если посмотреть на статистику, то мы уже рядом. Мы были лучшей командой в лиге почти по всем показателям.

Но есть детали, которые мы как-то недостаточно хорошо контролировали, и титул от нас ушел. А это показатель уровня", - цитирует испанца CNN.