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Артета: Арсенал был лучшей командой в АПЛ почти по всем показателям
Мнение рулевого лондонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о чемпионской гонке АПЛ сезона 2023/24.
"Мы должны превзойти их. Если посмотреть на статистику, то мы уже рядом. Мы были лучшей командой в лиге почти по всем показателям.
Но есть детали, которые мы как-то недостаточно хорошо контролировали, и титул от нас ушел. А это показатель уровня", - цитирует испанца CNN.
Напомним, "канониры" заняли второе место по итогам сезона, набрав 89 очков.
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Источник:CNN
Опубликовал: Александр Бураков
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