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Тоттенхэм представил домашнюю форму на следующий сезон
Фотоссесия нескольких игроков мужской и женской команд
Фото: premierleague.com
Пресс-служба "Тоттенхэма" представила новый домашний комплект формы на сезон-2024/25.
Технический спонсор английской команды - спортивный бренд Nike.
Напомним, по итогам прошлого сезона "шпоры" заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
An all-star cast ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 4, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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