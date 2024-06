Тоттенхэм представил домашнюю форму на следующий сезон

Пресс-служба "Тоттенхэма" представила новый домашний комплект формы на сезон-2024/25.

Технический спонсор английской команды - спортивный бренд Nike.

Напомним, по итогам прошлого сезона "шпоры" заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

An all-star cast ????



Secure your new Spurs 2024/25 Home Kit — available exclusively online and in-store! ????