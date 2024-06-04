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Тоттенхэм представил домашнюю форму на следующий сезон

Англия

Фотоссесия нескольких игроков мужской и женской команд

Тоттенхэм представил домашнюю форму на следующий сезон

Фото: premierleague.com

Новина українською

Пресс-служба "Тоттенхэма" представила новый домашний комплект формы на сезон-2024/25.

Технический спонсор английской команды - спортивный бренд Nike.

Напомним, по итогам прошлого сезона "шпоры" заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Опубликовал: Александр Бураков
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