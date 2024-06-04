Хаверц: переход из Челси в Арсенал того стоил

Полузащитник лондонского "Арсенала" Кай Хаверц доволен своим решением перейти к "канонирам" из "Челси".

"Переход из "Челси" в "Арсенал" того стоил. Болельщики "Челси" злились, что я ушёл, фаны "Арсенала" тоже не были в восторге, потому что вначале всё шло не так гладко...

Это придаёт сил, когда тренер, одноклубники и люди из близкого окружения поддерживают тебя", - цитирует Хаверца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Хаверц перешёл в "Арсенал" из "Челси" летом 2023 года за 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний немец забил 14 голов и отдал 7 ассистов в 51 матче во всех турнирах.