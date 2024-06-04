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Хаверц: переход из Челси в Арсенал того стоил
Кай оценил целесообразность трансфера
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Арсенала" Кай Хаверц доволен своим решением перейти к "канонирам" из "Челси". "Переход из "Челси" в "Арсенал" того стоил. Болельщики "Челси" злились, что я ушёл, фаны "Арсенала" тоже не были в восторге, потому что вначале всё шло не так гладко... Это придаёт сил, когда тренер, одноклубники и люди из близкого окружения поддерживают тебя", - цитирует Хаверца журналист Фабрицио Романо. Напомним, Хаверц перешёл в "Арсенал" из "Челси" летом 2023 года за 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний немец забил 14 голов и отдал 7 ассистов в 51 матче во всех турнирах.
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Опубликовал: Александр Бураков
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