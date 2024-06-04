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Де Брюйне намекает на возможный переход в Саудовскую Аравию
Игрок ответил на вопросы журналистов
Фото: Манчестер Сіті
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне не исключает возможность продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.
"Саудовская Аравия? В моем возрасте надо быть открытым ко всему. Вы говорите о невероятной сумме денег на последнем этапе моей карьеры, вы должны подумать об этом".
"Для моей жены экзотическое приключение - это нормально. Мне же надо думать о своем будущем", - добавил игрок.
Напомним, что у Кевина контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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