Де Брюйне намекает на возможный переход в Саудовскую Аравию

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне не исключает возможность продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия? В моем возрасте надо быть открытым ко всему. Вы говорите о невероятной сумме денег на последнем этапе моей карьеры, вы должны подумать об этом".

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"Для моей жены экзотическое приключение - это нормально. Мне же надо думать о своем будущем", - добавил игрок.

Напомним, что у Кевина контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2025 года.