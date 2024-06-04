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Галлахер: Я и все в Челси рады работать с Энцо Мареской
Конор высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Конор Галлахер прокомментировал назначение Энцо Марески новым главным тренером команды.
"Я и все в клубе рады работать с Энцо. Мы хотим вернуть "Челси" туда, где ему положено быть!", - сказал футболист.
Напомним, что вчера, 3 июня, Энцо Мареска подписал с "синими" пятилетний контракт.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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