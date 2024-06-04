  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Английский гранд намерен подписать вундеркинда Лилля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Английский гранд намерен подписать вундеркинда Лилля

Англия

Но все зависит от желания самого игрока

Английский гранд намерен подписать вундеркинда Лилля

transfermarkt

Новина українською

Защитник "Лилля" Лени Йоро хочет продолжить свою карьеру в мадридском "Реале", но испанцы не готовы реализовать желание 18-летнего игрока.

Но намерение подписать талантливого футболиста имеет "Ливерпуль". "Красные" хотят приложить максимум усилий, чтобы переманить Йоро к себе, но все зависит от желания самого игрока.

Лени в сезоне 2023/24 Лиги 1 провел 32 матча, в которых забил 2 гола.

Читайте такжеЕсть ли Мбаппе? Опубликована предварительная заявка сборной Франции U-23
По теме
yellow-arrow
AS: Арсенал и Милан готовы выкупить клаусулу Цыганкова
yellow-arrow
Галлахер: Я и все в Челси рады работать с Энцо Мареской
yellow-arrow
Де Брюйне намекает на возможный переход в Саудовскую Аравию
Реал (Мадрид) Ливерпуль Лилль Лени Йоро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости