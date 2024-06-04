Английский гранд намерен подписать вундеркинда Лилля

Защитник "Лилля" Лени Йоро хочет продолжить свою карьеру в мадридском "Реале", но испанцы не готовы реализовать желание 18-летнего игрока.

Но намерение подписать талантливого футболиста имеет "Ливерпуль". "Красные" хотят приложить максимум усилий, чтобы переманить Йоро к себе, но все зависит от желания самого игрока.

Лени в сезоне 2023/24 Лиги 1 провел 32 матча, в которых забил 2 гола.