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Английский гранд намерен подписать вундеркинда Лилля
Но все зависит от желания самого игрока
transfermarkt
Защитник "Лилля" Лени Йоро хочет продолжить свою карьеру в мадридском "Реале", но испанцы не готовы реализовать желание 18-летнего игрока.
Но намерение подписать талантливого футболиста имеет "Ливерпуль". "Красные" хотят приложить максимум усилий, чтобы переманить Йоро к себе, но все зависит от желания самого игрока.
Лени в сезоне 2023/24 Лиги 1 провел 32 матча, в которых забил 2 гола.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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