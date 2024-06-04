Ман Сити начал беспрецедентный судебный иск против АПЛ. Клуб обвиняет лигу в дискриминации

Чемпион Англии "Манчестер Сити" начал "беспрецедентный" судебный иск против АПЛ, который может вызвать "гражданскую войну" в английском элитном дивизионе, пишет авторитетное издание The Times.



Слушание закрытым арбитражным судом начнется в понедельник, и продлится две недели. Его решение может драматично повлиять на английский футбол и параллельное дело АПЛ против "Манчестер Сити", где "горожане" обвиняются в 115 нарушениях общих и финансовых правил. Если вина "Сити" будет доказана, клуб Гвардиолы может получить максимальное наказание в виде перевода во второй дивизион.

Читайте также Дело АПЛ против Манчестер Сити: более 100 нарушений и возможное исключение из лиги

На слушаниях в своем иске против АПЛ "Манчестер Сити" попытается оспорить правила относительно транзакций с ассоциированными сторонами (Associated Party Transaction). "Горожане" считают их незаконными, кроме того, манчестерский клуб потребует от АПЛ возмещения убытков.

Правило относительно транзакций с ассоциированными сторонами было принято в декабре 2021 года, после приобретения Суверенным фондом Саудовской Аравии клуба АПЛ "Ньюкасла". Правило было принято для сохранения конкурентоспособности Премьер-лиги, чтобы клубы не могли завышать стоимость коммерческих сделок с компаниями, связанными с их владельцами. Согласно новым требованиям, такие транзакции должны проходить независимую оценку на предмет "справедливой рыночной стоимости".



Но юристы "Сити" подготовили документ на 165 страниц, в котором утверждается, что клуб стал жертвой "дискриминации", а вышеупомянутые правила якобы были приняты "тиранией большинства", то есть конкурентами, которые стремятся подавить их успех на поле.



Юридическая команда "Сити" утверждает, что демократическая система лиги, которая требует, чтобы изменения в правила принимались по меньшей мере 14 клубами, или двумя третями тех, кто имеет право голоса, дает большинству неприемлемый уровень контроля. Также они обвиняют соперников в "дискриминации владельцев клубов из Персидского залива".



"Горожане" утверждают, что спонсорам, связанным с владельцами клубов, должно быть разрешено определять, сколько они хотят платить, независимо от независимой оценки. Четыре из десяти крупнейших спонсоров "Сити" связаны с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе спонсор стадиона и футболок Etihad Airways.



Если "Сити" удастся удовлетворить свой иск – а некоторые клубы-соперники опасаются, что так и будет – это может позволить самым богатым клубам лиги оценивать стоимость своих спонсорских сделок без независимого анализа лиги. Это значительно увеличит количество денег, которые они смогут получить от "спонсоров", а следовательно, позволит им тратить гораздо большие суммы на игроков.



АПЛ пригласила все 19 клубов принять участие в слушаниях. Как указывает The Times, около десяти-двенадцати клубов согласились на это. Один из клубов собирается свидетельствовать в пользу "Ман Сити".



Спонсорские контракты, связанные с компаниями в Абу Даби, играют центральное место в 115 обвинениях АПЛ против "Сити". Утверждается, что "Сити" скрывал платежи, осуществленные их владельцем шейхом Мансуром через третьих лиц, и маскировал их под спонсорские контракт, ценность которых была искусственно завышена. Еще до введения последних правил АПЛ, существовало требование, в соответствии с которым транзакции со связанными сторонами должны иметь справедливую рыночную стоимость. Если такие правила теперь будут признаны незаконными, это может значительно усилить защиту "Сити" на слушаниях с АПЛ. "Сити" отрицает любые правонарушения, связанные с 115 обвинениями.



Один из источников Times указывает, что АПЛ уже потратила на юридические консультации 20 млн фунтов. Не жалеет денег на юристов и "Ман Сити". Над делом "горожан" уже работают три королевских адвоката, с Лордом Дэвидом Панником во главе. Недавно к ним присоединился специалист по конкурентному и регуляторному праву Дэвид Грегори.



В своем иске "Сити" требует "возмещения убытков, которые они понесли в результате незаконности правил по транзакциям с ассоциированными сторонами". По мнению клубов, эта сумма потенциально может составлять десятки миллионов фунтов стерлингов.

"Сити" попытается разделить судебный иск, первая часть которого будет посвящена правилам АПП, а вторая – определению убытков.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Читайте такжеХавбек Ман Сити Ковачич: карьера Модрича неповторима