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Борнмут приобрел вратаря новозеландского клуба
Вишни нашли усиление далеко за пределами Европы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Команда из одноименного города уже работает над усилением состава к следующему сезону. Новичком стал Алекс Паулсен, защищавший ворота "Веллингтон Феникс" в австралийской Эй-лиге.
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21-летний вратарь присоединился к команде еще в 2018-м и долгое время выступал в резервном коллективе, представляющий национальную лигу Новой Зеландии.
Только в прошлом сезоне Алекс получил статус основного и отыграл 31 поединок во всех соревнованиях.
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Источник:Fabrizio Romano Х
Опубликовал: Александр Симченко
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