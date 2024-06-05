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Борнмут приобрел вратаря новозеландского клуба

Англия
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Вишни нашли усиление далеко за пределами Европы

Борнмут приобрел вратаря новозеландского клуба

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команда из одноименного города уже работает над усилением состава к следующему сезону. Новичком стал Алекс Паулсен, защищавший ворота "Веллингтон Феникс" в австралийской Эй-лиге.

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21-летний вратарь присоединился к команде еще в 2018-м и долгое время выступал в резервном коллективе, представляющий национальную лигу Новой Зеландии.

Только в прошлом сезоне Алекс получил статус основного и отыграл 31 поединок во всех соревнованиях.

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Источник:
Fabrizio Romano Х
Опубликовал: Александр Симченко
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