Вест Хэм хочет перехватить Алейша Гарсию у леверкузенского Байера

Хулен Лопетеги, который заменил Дэвида Мойеса на посту менеджера "Вест Хэма", стремится усилить команду на нескольких позициях. Приоритетом является полузащитник и влияние Лопетеги проявляется в интересе к Алейшу Гарсии, который сыграл важную роль в том, что "Жирона" впервые будет играть в Лиге чемпионов, заняв третье место в Ла Лиге.

Леверкузенский "Байер" лидирует в борьбе за испанца, но чемпионы Бундеслиги рискуют потерять одну из ключевых целей Хаби Алонсо. "Вест Хэм" предложил за испанца около 14 млн фунтов стерлингов. У "молотобойцев" есть альтернативные варианты усиления полузащиты, при этом источники в клубе подчеркивают, что переход Алейша Гарсии не находится на продвинутой стадии. Испанец хочет играть в Лиге чемпионов, а "Жирона" и "Байер" участвуют в этом турнире. "Вест Хэм" не попал в еврокубки и опасается, что "фармацевты" предложат полузащитнику каталонского клуба более выгодный контракт.

Добавим, что в этом сезоне Алейш Гарсия провел 40 матчей, где отметился 3 голами и 6 передачами.