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Вест Хэм хочет перехватить Алейша Гарсию у леверкузенского Байера

Англия

Об этом сообщает The Guardian

Вест Хэм хочет перехватить Алейша Гарсию у леверкузенского Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хулен Лопетеги, который заменил Дэвида Мойеса на посту менеджера "Вест Хэма", стремится усилить команду на нескольких позициях. Приоритетом является полузащитник и влияние Лопетеги проявляется в интересе к Алейшу Гарсии, который сыграл важную роль в том, что "Жирона" впервые будет играть в Лиге чемпионов, заняв третье место в Ла Лиге.

Леверкузенский "Байер" лидирует в борьбе за испанца, но чемпионы Бундеслиги рискуют потерять одну из ключевых целей Хаби Алонсо. "Вест Хэм" предложил за испанца около 14 млн фунтов стерлингов. У "молотобойцев" есть альтернативные варианты усиления полузащиты, при этом источники в клубе подчеркивают, что переход Алейша Гарсии не находится на продвинутой стадии. Испанец хочет играть в Лиге чемпионов, а "Жирона" и "Байер" участвуют в этом турнире. "Вест Хэм" не попал в еврокубки и опасается, что "фармацевты" предложат полузащитнику каталонского клуба более выгодный контракт.

Добавим, что в этом сезоне Алейш Гарсия провел 40 матчей, где отметился 3 голами и 6 передачами.

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Байер (Леверкузен) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Жирона Алейш Гарсия
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Гресь
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