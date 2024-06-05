Энцо Мареска и Михаил Мудрик. Перспективы украинского вингера

У Михаила Мудрика футбольный сезон еще не завершился. Впереди у вингера самый ответственный период, как и у всей сборной Украины - Евро-2024. Но уже можно смело подвести итог сезона в АПЛ для нашего футболиста.

Сегодня лучше, чем вчера

Совершенно очевидно, что второй и уже полный сезон Михаил провел немного лучше, чем весну 2023 года. Конечно, Миша адаптировался к новой стране, команде, другому футболу. Работа под руководством Маурисио Почеттино оказалась намного плодотворней, чем с Грэмом Поттером. Не секрет, что аргентинский тренер сделал много для того, чтобы Михаил влился в командный футбол и чувствовал себя более уверенно. Персональные тренировки и доверие Почеттино сделали свое дело. Мы увидели более осмысленную и менее хаотичную игру вингера. Семь голов и два ассиста за "Челси" (в АПЛ - 5 голов; в Кубке Лиги - 2 гола) - это уже хороший знак.

Тем не менее, сезон неоднозначный. За яркими вспышками следовали провалы. Мудрик успел проиграть конкуренцию и провести достаточно времени в запасе. И это при том, что травмы не беспокоили вингера, а в команде не хватало исполнителей из-за переполненного лазарета. Весной вингеру удалось все-таки произвести хорошее впечатление на тренерский штаб и болельщиков. Компанию 2023/2024 Мудрик завершил на отличной ноте, отличившись красивым голом в трудном для "Челси" матче против "Ноттингем Форест".

Нельзя cказать, что Михаил может быть доволен результатом сезона. Семь голов для атакующего игрока маловато. Процент успешных передач всего 76,9, в то время как у Мадуэке - 88,5, а Галлахера - 91,5.

Если охарактеризовать сезон Мудрика в целом, напрашивается вывод: не так плохо, но хотелось бы лучше.

Мареска и Мудрик - вопросов больше, чем ответов

Третьего июня "Челси" объявил о подписании контракта с Энцо Мареска, который сменил Почеттино на посту главного тренера. Неожиданное решение "синих", учитывая, что Мареска не имеет большого опыта работы в топ-клубах. Да, конечно, итальянец вывел "Лестер" в АПЛ, но...сомнения со стороны болельщиков и английских СМИ очень велики.

В ближайшее время команда начнет в очередной раз перестраиваться.

Еще не подписав контракт с "Челси", Мареска принялся просматривать матчи команды, анализировать возможности футболистов, задумываться - кого продать, а кого оставить.

Мареска намерен приобрести нового голкипера и левого защитника, который может стать напарником нашего вингера Михаила Мудрика.

Все это хорошо. Но английские СМИ говорят о том, что у Мареска Михаил вряд ли будет иметь шанс на постоянное игровое время. Конечно, результат мы увидим лишь по ходу сезона.

Words from @ChelseaFC's new head coach, Enzo Maresca ????️ pic.twitter.com/skcwnqbvRb — Premier League (@premierleague) June 3, 2024

Впрочем, можно предположить, что Михаил докажет свою ценность в команде, а Мареска сможет задействовать феноменальные качества футболиста.

Почему? Потому, что Мареска любит, когда его футболисты ведут мяч, проходят соперников, обводят их благодаря скорости и технике.

"Энцо Мареска не стал лучшим футболистом мира только по одной причине. Ему не хватало скорости ", - сказал недавно Дэрил Берджесс, экс-партнер Мареска из "Вест Бромвича".

Все перечисленные качества, а главное, скорость у Мудрика есть.

Мудрик должен доказать Мареска, что может быть лучше Стерлинга, который сегодня является его главным конкурентом на левом фланге. Есть надежда, что Рахим покинет "Челси", который уже давно мечтает избавиться от англичанина, а клубы Саудовской Аравии делают не первую попытку получить Стерлинга. Надо помнить, что не только Стерлинг может играть на левом фланге. Есть еще Нони Мадуэке (правый вингер) и Кристофер Нкунку (атакующий полузащитник). На протяжении сезона мы видели, что Почеттино использовал этих игроков на разных позициях.

Мареска ставит атакующий футбол с одним инвертированным фланговым защитником, двумя вингерами, одним опорником и одним нападающим. Мареска нужен вингер, который способен сыграть и в центральной зоне, и на фланге и в чистым нападающим. По идее, Мудрик отвечает таким требованиям тренера. Но Михаилу следует научиться быть более гибким. Мареска считает, если игрок потерял мяч, он обязан мгновенно прессинговать соперника. Современный футбол требует сверхзвуковой реакции. У а Михаила пока с этим не складывается. Да и в обороне Мудрик не всегда на высоте, что может не понравится итальянцу.

Получается, выстроить точный прогноз, как пойдут дела у Мудрика с новым главным тренером "Челси" пока невозможно. Остается надежда, что Мареска, умеющий работать с молодыми игроками, раскрывать их и выводить на хороший уровень сработает и с Мудриком. Правда, в тот момент, когда "Челси" возглавил Почеттино, была такая же надежда.