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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского Спортинга

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Красные дьяволы" планируют обновить свой состав в летнее трансферное окно в связи с неудачным выступлением команды как в чемпионате, так и на евроарене. "Манчестер Юнайтед" должен усилить несколько позиций, в том числе и центр полузащиты, поскольку Каземиро, Эриксен и Амрабат провалили этот сезон.

Джим Рэтклифф рассматривает опорника "Спортинга" Мортена Хьюлманда как приоритетное подписание для "манкунианцев", и это может привести к тому, что британский миллиардер запланирует переговоры с лиссабонцами, чтобы попытаться заключить сделку. Скауты английского клуба очень положительно отзываются об этом игроке, называя его цепким и умным полузащитником. Впрочем, руководство "Спортинга" готово отпустить своего футболиста, если "МЮ" предложит за него 69 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что Мортен Хьюлманд в этом сезоне провел 49 матчей, где отметился 4 голами и 4 передачами.

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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