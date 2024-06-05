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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского Спортинга
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Красные дьяволы" планируют обновить свой состав в летнее трансферное окно в связи с неудачным выступлением команды как в чемпионате, так и на евроарене. "Манчестер Юнайтед" должен усилить несколько позиций, в том числе и центр полузащиты, поскольку Каземиро, Эриксен и Амрабат провалили этот сезон.
Джим Рэтклифф рассматривает опорника "Спортинга" Мортена Хьюлманда как приоритетное подписание для "манкунианцев", и это может привести к тому, что британский миллиардер запланирует переговоры с лиссабонцами, чтобы попытаться заключить сделку. Скауты английского клуба очень положительно отзываются об этом игроке, называя его цепким и умным полузащитником. Впрочем, руководство "Спортинга" готово отпустить своего футболиста, если "МЮ" предложит за него 69 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что Мортен Хьюлманд в этом сезоне провел 49 матчей, где отметился 4 голами и 4 передачами.
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