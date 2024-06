Аарон Крессуэлл подписал с Вест Хэмом однолетний контракт

"Вест Хэм" подписал новое соглашение с Аароном Крессуэллом, которое продлится до конца июня 2025 года. 34-летний игрок, который уже является самым возрастным игроком "молотобойцев", подписал контракт, который ознаменует его одиннадцатый сезон в составе лондонского клуба.

"Десять лет - это большой срок, и я наслаждался каждой минутой, проведенной здесь. Я рад, что буду здесь еще по крайней мере один сезон. Я и моя семья очень счастливы здесь. Каждый раз, когда я надеваю эту футболку, для меня много значит представлять клуб. Конечно, я все еще хочу играть, и я бы не подписал контракт, если бы не считал, что я достаточно здоров и в хорошей физической форме, чтобы продолжать делать хорошую работу для команды. Я надеюсь, что смогу помочь новому главному тренеру, который придет на смену, и направить всех в том же направлении, чтобы мы продолжали двигаться туда, где мы хотим быть", - заявил Аарон Крессуэлл после подписания контракта.

