Фабрегас о регрессе нескольких игроков МЮ: Это заставляет меня думать, что там что-то не так

Нынешний сезон для "красных дьяволов" оказался довольно неудачным, несмотря на победу в Кубке Англии. Команда Эрика Тен Хага обновила собственный рекорд по поражениям в АПЛ, кроме того, пропустили очень большое количество голов во время кампании.

Сезон также был осложнен резким падением формы некоторых ведущих игроков: Санчо поссорился с Тен Хагом в сентябре и впоследствии был отправлен в аренду в дортмундскую "Боруссию", Каземиро пережил радикальный спад формы, а Софьян Амрабат прошел путь от звезды чемпионата мира 2022 года до неудачника после того, как перешел на правах аренды к "красным дьяволам". По словам бывшего игрока "Арсенала" и "Челси" Сеска Фабрегаса, плохие выступления именно этого трио не являются стечением обстоятельств.

"Манчестер Юнайтед" вернется, потому что это великая команда, но посмотрите на Джейдона Санчо. У него не все в порядке в "МЮ", он переходит в Дортмунд и снова становится похожим на игрока, которым он должен был быть. Посмотрите на полузащитника, который поразил сборную Марокко на чемпионате мира [Амрабат], он был фантастическим. А потом он перешел в "МЮ" и уже не был тем же игроком. Каземиро перешел к "манкунианцам", выиграв несколько раз Лигу чемпионов в "Реале". Он был лучшим опорником в мире, а затем перешел в "Манчестер Юнайтед" и стал совсем другим игроком. Очевидно, это заставляет меня думать, что там что-то не так. Это не совпадение, что три лучших игрока приходят и вдруг начинают играть довольно слабо", - цитирует Сеска Фабрегаса Mirror.

Напомним, что "МЮ" этот сезон завершил на 8-й строчке в АПЛ.