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Тоттенхэм объявил об уходе четырёх игроков. В списке - ветеран клуба и вице-чемпион мира
"Шпоры" планируют кардинально поменять состав
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила об уходе четырех игроков команды.
В связи с истечением срока своих контрактов, лондонский клуб покидают защитники Эрик Дайер и Джафет Танганга, а также полузащитники Иван Перишич и Райан Сессеньон.
Дайер выступал в составе "Тоттенхэма" с 2014 года. В начале 2024-го он был отдан в аренду "Баварии". С июля Эрик станет полноценным игроком мюнхенцев.
Вице-чемпион мира-2018 Перишич продолжит карьеру в хорватском "Хайдуке", а Танганга и Сессеньон продолжат поиск нового клуба в качестве свободных агентов.
We can confirm the departures of Japhet Tanganga, Ryan Sessegnon, Eric Dier and Ivan Perisic following the conclusion of their contracts.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 5, 2024
We thank Japhet, Ryan, Eric and Ivan for their service to the Club and wish them all the very best for the future ????
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