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Тоттенхэм объявил об уходе четырёх игроков. В списке - ветеран клуба и вице-чемпион мира

Англия

"Шпоры" планируют кардинально поменять состав

Тоттенхэм объявил об уходе четырёх игроков. В списке - ветеран клуба и вице-чемпион мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила об уходе четырех игроков команды.

В связи с истечением срока своих контрактов, лондонский клуб покидают защитники Эрик Дайер и Джафет Танганга, а также полузащитники Иван Перишич и Райан Сессеньон.

Дайер выступал в составе "Тоттенхэма" с 2014 года. В начале 2024-го он был отдан в аренду "Баварии". С июля Эрик станет полноценным игроком мюнхенцев.

Вице-чемпион мира-2018 Перишич продолжит карьеру в хорватском "Хайдуке", а Танганга и Сессеньон продолжат поиск нового клуба в качестве свободных агентов.

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Иван Перишич Тоттенхэм (Лондон) Эрик Дайер Райан Сесеньон Джафет Танганга
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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