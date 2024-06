Тоттенхэм объявил об уходе четырёх игроков. В списке - ветеран клуба и вице-чемпион мира

Пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила об уходе четырех игроков команды.

В связи с истечением срока своих контрактов, лондонский клуб покидают защитники Эрик Дайер и Джафет Танганга, а также полузащитники Иван Перишич и Райан Сессеньон.

Дайер выступал в составе "Тоттенхэма" с 2014 года. В начале 2024-го он был отдан в аренду "Баварии". С июля Эрик станет полноценным игроком мюнхенцев.

Вице-чемпион мира-2018 Перишич продолжит карьеру в хорватском "Хайдуке", а Танганга и Сессеньон продолжат поиск нового клуба в качестве свободных агентов.

We can confirm the departures of Japhet Tanganga, Ryan Sessegnon, Eric Dier and Ivan Perisic following the conclusion of their contracts.



We thank Japhet, Ryan, Eric and Ivan for their service to the Club and wish them all the very best for the future ????