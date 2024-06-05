Тоттенхэм объявил об уходе четырёх игроков. В списке - ветеран клуба и вице-чемпион мира

Пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила об уходе четырех игроков команды.

В связи с истечением срока своих контрактов, лондонский клуб покидают защитники Эрик Дайер и Джафет Танганга, а также полузащитники Иван Перишич и Райан Сессеньон.

Дайер выступал в составе "Тоттенхэма" с 2014 года. В начале 2024-го он был отдан в аренду "Баварии". С июля Эрик станет полноценным игроком мюнхенцев.

Вице-чемпион мира-2018 Перишич продолжит карьеру в хорватском "Хайдуке", а Танганга и Сессеньон продолжат поиск нового клуба в качестве свободных агентов.