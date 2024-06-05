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Председатель Манчестер Сити - об обвинениях от АПЛ: Нужно судить по фактам, а не по заявлениям

Англия

Мнение функционера

Председатель Манчестер Сити - об обвинениях от АПЛ: Нужно судить по фактам, а не по заявлениям

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Председатель совета директоров "Манчестер Сити" Халдун аль Мубарак прокомментировал обвинения в адрес клуба со стороны руководства английской Премьер-лиги.

"Конечно, это расстраивает. Cочувствую нашим болельщикам и всем, кто связан с клубом, когда люди постоянно ссылаются на эти обвинения.

Мы, как клуб, должны уважать тот процесс, который нам нужно пройти, и мы его проходим. Это занимает больше времени, чем кто-либо рассчитывал, но это то, что есть.

Я всегда повторяю: давайте судить по фактам, а не по претензиям и встречным искам", - передаёт слова аль Мубарака Goal.

Напомним, в феврале 2023 года "горожане" получили от АПЛ 115 обвинений в нарушениях различных финансовых правил с сезона 2009/10 по сезон 2017/18.

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Источник:
https://www.goal.com/en/lists/man-city-release-eye-opening-interview-with-khaldoon-al-mubarak-just-24-hours-after-confirmed-legal-action-against-premier-league-as-he-makes-player-swap-transfer-window-prediction/blt1b4b23362b60fd51#csd3e78bc8f6cef212
Опубликовал: Александр Бураков
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