Председатель Манчестер Сити - об обвинениях от АПЛ: Нужно судить по фактам, а не по заявлениям

Председатель совета директоров "Манчестер Сити" Халдун аль Мубарак прокомментировал обвинения в адрес клуба со стороны руководства английской Премьер-лиги.

"Конечно, это расстраивает. Cочувствую нашим болельщикам и всем, кто связан с клубом, когда люди постоянно ссылаются на эти обвинения.

Мы, как клуб, должны уважать тот процесс, который нам нужно пройти, и мы его проходим. Это занимает больше времени, чем кто-либо рассчитывал, но это то, что есть.

Я всегда повторяю: давайте судить по фактам, а не по претензиям и встречным искам", - передаёт слова аль Мубарака Goal.