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Холанд рассказал, продолжит ли он сотрудничество с Манчестер Сити

Англия

У игрока контракт рассчитан до 2027 года

Холанд рассказал, продолжит ли он сотрудничество с Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд ответил на вопросы журналистов о том, продолжит ли он сотрудничество со своим клубом.

"У меня в "Сити“ было два фантастических года, и остается еще три. Это все, что я могу сказать.

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Продолжаются ли переговоры? Я не могу сказать вам ничего конкретного".

У Холанда контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 180 миллионов евро.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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