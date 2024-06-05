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Холанд рассказал, продолжит ли он сотрудничество с Манчестер Сити
У игрока контракт рассчитан до 2027 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд ответил на вопросы журналистов о том, продолжит ли он сотрудничество со своим клубом.
"У меня в "Сити“ было два фантастических года, и остается еще три. Это все, что я могу сказать.
Продолжаются ли переговоры? Я не могу сказать вам ничего конкретного".
У Холанда контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 180 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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