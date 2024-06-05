Холанд рассказал, продолжит ли он сотрудничество с Манчестер Сити

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд ответил на вопросы журналистов о том, продолжит ли он сотрудничество со своим клубом.

"У меня в "Сити“ было два фантастических года, и остается еще три. Это все, что я могу сказать. Читайте также Стали известны лучшие бомбардиры Лиги чемпионов 2023/24 Продолжаются ли переговоры? Я не могу сказать вам ничего конкретного".

У Холанда контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 180 миллионов евро.