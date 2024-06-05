Глава Манчестер Сити - о контракте Гвардиолы: Мы найдем правильное решение

Председатель совета директоров "Манчестер Сити" Халдун аль Мубарак ответил на вопросы журналистов о будущем Пепа Гвардиолы, главного тренера клуба, контракт которого истекает летом 2025 года.

"Решение относительно его будущего всегда будет приниматься совместно. Я не сомневаюсь, что мы, как всегда, найдем правильное решение, которое устроит и Пепа, и нас".

Гвардиола возглавляет «горожан» с 2016 года. Под руководством Пепа "Манчестер Сити" в сезоне 2023/24 в четвертый раз подряд выиграл Премьер-лигу.