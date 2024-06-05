Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опытный защитник Анджело Огбонна покинет Вест Хэм свободным агентом
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
36-летний защитник Анджело Огбонна покидает "Вест Хэм" в статусе свободного агента. Итальянец покидает клуб после девяти лет пребывания в восточном Лондоне. Всего за "молотобойцев" защитник провел 249 матчей, где отметился 13 голами и результативной передачей.
Анджело Огбонна сыграл важную роль в историческом финальном сезоне "Вест Хэма" на "Болейн Граунд" в 2015/16 годах, был признан лучшим игроком команды в сезоне 2019/20. Также он был частью возрождения "молотобойцев" в последние сезоны, кульминацией которого стала победа в Лиге конференций в прошлом году.
Добавим, что в нынешней кампании Анджело Огбонна провел лишь 17 матчей, а "Вест Хэм" финишировал 9-м в Премьер-лиге.
Популярное сейчас
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Днепр-1 снова получил трансферный бан
- Металлист 1925 может усилиться игроками Ворсклы, Днепра-1 и Полесья
- Для трансфера Осимхена Арсенал может включить в соглашение двух футболистов
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО