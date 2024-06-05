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Опытный защитник Анджело Огбонна покинет Вест Хэм свободным агентом

Англия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Опытный защитник Анджело Огбонна покинет Вест Хэм свободным агентом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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36-летний защитник Анджело Огбонна покидает "Вест Хэм" в статусе свободного агента. Итальянец покидает клуб после девяти лет пребывания в восточном Лондоне. Всего за "молотобойцев" защитник провел 249 матчей, где отметился 13 голами и результативной передачей.

Анджело Огбонна сыграл важную роль в историческом финальном сезоне "Вест Хэма" на "Болейн Граунд" в 2015/16 годах, был признан лучшим игроком команды в сезоне 2019/20. Также он был частью возрождения "молотобойцев" в последние сезоны, кульминацией которого стала победа в Лиге конференций в прошлом году.

Добавим, что в нынешней кампании Анджело Огбонна провел лишь 17 матчей, а "Вест Хэм" финишировал 9-м в Премьер-лиге.

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Анджело Огбонна Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Вест Гем
Опубликовал: Александр Гресь
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