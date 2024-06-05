Опытный защитник Анджело Огбонна покинет Вест Хэм свободным агентом

36-летний защитник Анджело Огбонна покидает "Вест Хэм" в статусе свободного агента. Итальянец покидает клуб после девяти лет пребывания в восточном Лондоне. Всего за "молотобойцев" защитник провел 249 матчей, где отметился 13 голами и результативной передачей.

Анджело Огбонна сыграл важную роль в историческом финальном сезоне "Вест Хэма" на "Болейн Граунд" в 2015/16 годах, был признан лучшим игроком команды в сезоне 2019/20. Также он был частью возрождения "молотобойцев" в последние сезоны, кульминацией которого стала победа в Лиге конференций в прошлом году.

Добавим, что в нынешней кампании Анджело Огбонна провел лишь 17 матчей, а "Вест Хэм" финишировал 9-м в Премьер-лиге.