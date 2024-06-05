Ряд игроков Ноттингем Форест покинет команду этим летом

"Лесникам" второй сезон подряд удалось сохранить прописку в Премьер-лиге. Впрочем, руководство "Ноттингема" снова будет менять существенно свой состав, а также избавятся от тех, кто не входит в планы клуба.

Как говорится на официальном сайте клуба, шестеро игроков "лесников" покинут команду свободными агентами: Гарри Артер, Скотт Маккенна, Лоик Мбе Сох, Уэйн Хеннесси, Шейху Куяте и Фелипе, причем последний также объявил о своем завершении футбольной карьеры. Среди этой группы, только Куяте и Фелипе появлялись на поле в составе "Ноттингем Форест" в прошлом сезоне (14 и 10 матчей соответственно). Также завершились арендные соглашения Гонсало Монтиеля, Дивока Ориги, Джованни Рейны, Родриго Рибейро, Нуно Тавареша и они вернутся летом в свои клубы.

Также клубу удалось подписать новый однолетний контракт с опцией продления на второй год со своим центральным защитником Вилли Боли, а также "Ноттингем Форест" активировал опцию продления контракта еще на один год правого защитника Ола Айны.