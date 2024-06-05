Кристал Пэлас продлил контракт с ветераном команды

"Кристал Пэлас" решил продлить сотрудничество с правым защитником Натаниэлем Клайном. Сотрудничество между клубом и англичанином будет действовать до конца июня 2025 года.

Воспитанник академии "орлов" сыграл 23 раза во всех турнирах прошлого сезона. Всего за "Кристал Пэлас" Натаниэл Клайн провел 219 матчей, где отметился голом и 9 передачами.

Напомним, что летом клуб покинут свободными агентами центральный защитник Джеймс Томкинс и опорник Джайро Ридевалд.