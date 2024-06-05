Манчестер Юнайтед предлагает солидную сумму за звезду Лилля

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за звездного защитника "Лилля" Лени Йоро.

Как сообщает Marca, английский клуб уже сделал предложение "догам" в размере 60 миллионов евро, которое французский клуб принял.

Теперь "МЮ" нужно убедить самого игрока, чтобы тот подписал с ними контракт, но это будет непросто.

Отметим, что Лени в сезоне 2023/24 Лиги 1 провел 32 матча, в которых забил 2 гола.