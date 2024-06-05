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Переход Зинченко в Баварию маловероятен. У мюнхенцев в приоритете другой левый бек
Бавария сосредоточена на том, чтобы удержать Альфонсо Дэвиса
Getty Images / Global Images Ukraine
В СМИ появились слухи, что защитник "Арсенала" Александр Зинченко этим летом может присоединиться к "Баварии".
Источники, близкие к украинскому игроку подтвердили, что трансфер в мюнхенский клуб очень маловероятен.
"Бавария" сосредоточена на том, чтобы удержать Альфонсо Дэвиса, чей контракт истекает в 2025 году. Если же переговоры о продлении не увенчаются успехом, главным кандидатом на замену Дэвиса станет Тео Эрнандес из "Милана", а не Зинченко.
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Gican85 (Киев)
05.06.2024 в 22:44
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