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Переход Зинченко в Баварию маловероятен. У мюнхенцев в приоритете другой левый бек

Англия
Обновлено

Бавария сосредоточена на том, чтобы удержать Альфонсо Дэвиса

Переход Зинченко в Баварию маловероятен. У мюнхенцев в приоритете другой левый бек

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В СМИ появились слухи, что защитник "Арсенала" Александр Зинченко этим летом может присоединиться к "Баварии".

Источники, близкие к украинскому игроку подтвердили, что трансфер в мюнхенский клуб очень маловероятен.

"Бавария" сосредоточена на том, чтобы удержать Альфонсо Дэвиса, чей контракт истекает в 2025 году. Если же переговоры о продлении не увенчаются успехом, главным кандидатом на замену Дэвиса станет Тео Эрнандес из "Милана", а не Зинченко.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис
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1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Gican85 (Киев)
05.06.2024 в 22:44
Его теперь только с доплатой можно кому-нибудь втюхать
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Комментарии 3
Gican85 (Киев)
05.06.2024 в 22:44
Его теперь только с доплатой можно кому-нибудь втюхать
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
05.06.2024 в 22:22
А Бавария вообще в курсе о своем интересе к Зинченко?
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Сокира (New Castle)
05.06.2024 в 22:33
А ти в ТЦК дані оновив?
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