Тоттенхэм интересуется полузащитником Фулхэма

"Шпоры" провели ужасную концовку сезона, что не позволило им обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов. Среди причин такого результата связывали не только проблемы в защите команды, но и плохая форма атакующих игроков в решающий период кампании. Поэтому "Тоттенхэм" сейчас находится в поиске таких исполнителей.

Сообщается, что Анге Постекоглу заинтересован в трансфере Андреаса Перейры из "Фулхэма". Тренер "шпор" чувствует, что может помочь Перейре стать одним из лучших полузащитников Премьер-лиги, а также ему нравится умение бразильца создавать голевые возможности, чего явно не хватало "Тоттенхэму" в концовке сезона. Лондонцам придется столкнуться с конкуренцией за игрока, поскольку на него также претендуют "Астон Вилла" и "Ньюкасл".

Добавим, что Андреас Перейра в этом сезоне провел 44 матча, где отметился 3 голами и 9 передачами.