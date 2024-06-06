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Тоттенхэм интересуется полузащитником Фулхэма
Об этом сообщает TEAMtalk
Getty Images / Global Images Ukraine
"Шпоры" провели ужасную концовку сезона, что не позволило им обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов. Среди причин такого результата связывали не только проблемы в защите команды, но и плохая форма атакующих игроков в решающий период кампании. Поэтому "Тоттенхэм" сейчас находится в поиске таких исполнителей.
Сообщается, что Анге Постекоглу заинтересован в трансфере Андреаса Перейры из "Фулхэма". Тренер "шпор" чувствует, что может помочь Перейре стать одним из лучших полузащитников Премьер-лиги, а также ему нравится умение бразильца создавать голевые возможности, чего явно не хватало "Тоттенхэму" в концовке сезона. Лондонцам придется столкнуться с конкуренцией за игрока, поскольку на него также претендуют "Астон Вилла" и "Ньюкасл".
Добавим, что Андреас Перейра в этом сезоне провел 44 матча, где отметился 3 голами и 9 передачами.
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