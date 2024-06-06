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Челси нацелился на одноклубника Миколенко
От одного украинца к другому?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин вошел в сферу интересов лондонского "Челси". Об этом сообщает Daily Mail.
Впрочем, "ириски" с 27-летним форвардом расставаться не планируют и намерены предложить ему новое трудовое соглашение.
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Отмечается, что помимо Доменика "Челси" следит за ситуацией вокруг нападающего "Лейпцига" Бенджамина Шешко.
В прошлом сезоне Калверт-Льюин принял участие в 32 матчах, в которых забил семь голов и оформил два ассиста.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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