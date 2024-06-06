Три клуба АПЛ проявляют интерес к дебютанту сборной Боснии и Герцеговины

"Эвертон", "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в переходе полузащитника сборной Боснии Армина Гиговича после его хорошей игры против Англии. У игрока завершается последний год его соглашения с российским "Ростовом", и он может уйти из клуба следующим летом свободным агентом после очередного перехода в аренду.

22-летний Гигович оценивается примерно в 12,7 млн фунтов стерлингов и может быть доступен в аренду в ближайшее трансферное окно. Последние полтора года футболист провел в датском "Мидтьюлланне" на временной основе из-за войны между Россией и Украиной.

Добавим, что в прошлом сезоне Армин Гигович провел 35 матчей, где отметился голом и 3 результативными передачами.