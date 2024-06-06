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Тоттенхэм заинтересован в приобретении полузащитника Эвертона

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Тоттенхэм заинтересован в приобретении полузащитника Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Шпоры" хотят усилить центр полузащиты на следующий сезон. Поскольку конкуренция за Конора Галлахера из "Челси" является достаточно большой, "Тоттенхэм" хочет иметь дополнительные опции усиления команды если не получится оформить трансфер с игроком "пенсионеров".

"Тоттенхэм" готов сделать новый шаг и приобрести Джеймса Гарнера из "Эвертона", который может стоить около 30 млн фунтов стерлингов. Тот факт, что полузащитник "ирисок" может играть на нескольких позициях, является чрезвычайно привлекательным для Анге Постекоглу, поскольку "шпоры" готовятся отпустить Пьера-Эмиля Гейбьерга и Джованни Ло Чельсо. Кроме того, будущее Ива Биссума и Оливера Скиппа в северном Лондоне также остается под большим вопросом.

Добавим, что в этом сезоне Джеймс Гарнер провел 44 поединка, где отметился 2 голами и 2 передачами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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