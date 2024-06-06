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Манчестер Юнайтед нацелился на талантливого защитника Борнмута
Официальные переговоры между клубами пока не ведутся
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" может приобрести нового левого защитника этим летом.
Футболист "Борнмута" Милош Керкез является одним из игроков, за которыми внимательно следят англичане. Но переговоры между клубами пока не ведутся, но защитник находится на радарах скаутов "МЮ".
"Борнмут" не планирует облегчать жизнь "красным дьяволам" и будет требовать за футболиста солидную плату.
В прошлом сезоне 20-летний Керкез сыграл в 33 матчах во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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