Клубы Премьер-лиги проголосовали за сохранение VAR

"Вулверхэмптон" инициировал голосование по использованию VAR в сезоне 2024-25 после того, как в мае клуб официально подал соответствующую резолюцию в Премьер-лигу.

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Но "Волки" не смогли получить поддержку на ежегодном общем собрании, которое состоялось в четверг, 6 июня.

Клубы АПЛ проголосовали за то, чтобы сохранить VAR в следующем сезоне.

На Премьер-лигу оказывается все большее давление с требованием изменить систему VAR, которая была введена в начале сезона 2019-20.