Астон Вилла заинтересована в переходе полузащитника Лацио

Получив путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, "Астон Вилла" планирует летнее трансферное окно с четкой целью усиления состава почти на всех позициях. Полузащита - одна из областей, где Унаи Эмери пригласил нового игрока с конкретными навыками, и среди основных профилей в списке - Маттео Гендузи.

Будущее француза все еще остается неопределенным. Несмотря на то, что недавно Гендузи продлил контракт до 2028 года, игрок на прошлой неделе попросил руководство "Лацио" отпустить его летом из-за напряженных отношений с тренером Игорем Тудором. Однако теперь, когда тренер римлян покинул клуб, ситуация может измениться, хотя интерес "Астон Виллы" остается сильным. Представители бирмингемцев провели переговоры с окружением игрока, а сам Гендузи также пообщался с тренером Унаи Эмери. Во время этих разговоров он выразил желание как можно быстрее вернуться в Премьер-лигу. Что касается "Лацио", то вскоре состоится новая встреча с агентом футболиста, чтобы понять позицию итальянского клуба после ухода Тюдора. "Астон Вилла" же серьезно рассматривает возможность сделать конкретное предложение, близкое к цене, которую просит Лацио (это 30 млн евро) и попытаться завершить сделку в течение нескольких недель.

Добавим, что Маттео Гендузи в этом сезоне провел 50 поединков, где он отметился 3 голами и 4 передачами.