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Эдерсон летом может покинуть Манчестер Сити летом
Руководство клуба удивлено
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Летом голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон де Мораес может покинуть свою команду.
Переговоры по новому контракту с Эдерсоном зашли в тупик, поскольку бразилец собирается уйти, что удивило представителей "Манчестер Сити".
30-летний бразилец в прошлом сезоне АПЛ провел 33 матча, в которых пропустил 27 мячей; 13 матчей отыграл на ноль.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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