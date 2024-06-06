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Эдерсон летом может покинуть Манчестер Сити летом

Англия

Руководство клуба удивлено

Эдерсон летом может покинуть Манчестер Сити летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Летом голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон де Мораес может покинуть свою команду.

Переговоры по новому контракту с Эдерсоном зашли в тупик, поскольку бразилец собирается уйти, что удивило представителей "Манчестер Сити".

30-летний бразилец в прошлом сезоне АПЛ провел 33 матча, в которых пропустил 27 мячей; 13 матчей отыграл на ноль.

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Манчестер Сити Эдерсон
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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