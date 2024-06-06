Эдерсон летом может покинуть Манчестер Сити летом

Летом голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон де Мораес может покинуть свою команду.

Переговоры по новому контракту с Эдерсоном зашли в тупик, поскольку бразилец собирается уйти, что удивило представителей "Манчестер Сити".

30-летний бразилец в прошлом сезоне АПЛ провел 33 матча, в которых пропустил 27 мячей; 13 матчей отыграл на ноль.