"Приятно слышать, что мое имя связывают с большими клубами". Лидер Ньюкасла прокомментировал свое будущее

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс прокомментировал свое будущее в клубе.

"Моя судьба? У меня контракт с "сороками", и я очень счастлив. Я не уверен насчет последствий правил финансового фэйр-плей, но могу сказать, что я очень доволен.

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Приятно слышать, что мое имя связывают с большими клубами; это означает, что я играю хорошо... Но я не волнуюсь - я счастлив в "Ньюкасле". Посмотрим, что будет в будущем".

В услугах 26-летнего хавбека заинтересованы "Манчестер Сити" и "Арсенал". В контракте Бруно есть пункт об отступных - 100 миллионов фунтов стерлингов.