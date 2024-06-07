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В Челси появился специалист, известный своими строгими правилами

Англия

У пенсионеров продолжаются изменения во всех аспектах

В Челси появился специалист, известный своими строгими правилами

Getty Images / Global Images Ukraine

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Диетолог Маркос Альварес теперь будет следить за питанием "синих". В активе 53-летнего специалиста работа в "Тоттенхэме", "Лестере", "Севильи", "Парме".

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Футболистам андалусийцев он запрещал фруктовые соки, соусы и пирожные. Из рациона игроков "шпор" специалист вычеркнул перец и соль, а из-за новшеств спортсмены втайне посещали McDonald's. В "Лестере" список недоступных блюд и продуктов пополнился жареными яйцами.

Впрочем, за последние годы Маркос несколько смягчил свои взгляды, поэтому ограничения могут коснуться только обработанных продуктов, сахара, соли и пищи с высоким содержанием жира, считает диетолог Сэм Райс.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Симченко
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