В Челси появился специалист, известный своими строгими правилами

Диетолог Маркос Альварес теперь будет следить за питанием "синих". В активе 53-летнего специалиста работа в "Тоттенхэме", "Лестере", "Севильи", "Парме".

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Футболистам андалусийцев он запрещал фруктовые соки, соусы и пирожные. Из рациона игроков "шпор" специалист вычеркнул перец и соль, а из-за новшеств спортсмены втайне посещали McDonald's. В "Лестере" список недоступных блюд и продуктов пополнился жареными яйцами.

Впрочем, за последние годы Маркос несколько смягчил свои взгляды, поэтому ограничения могут коснуться только обработанных продуктов, сахара, соли и пищи с высоким содержанием жира, считает диетолог Сэм Райс.