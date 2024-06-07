Почеттино обратился к владельцам Челси после своего увольнения

Маурисио Почеттино впервые выступил c публичным заявлением после своего шокирующего ухода из "Челси".

"Хочу обратиться к владельцам и руководству клуба. Я ценю возможность вернуться в АПЛ и руководить таким великим клубом как "Челси". Благодарю за поддержку вас, а также всех игроков, персонал и болельщиков – всем спасибо.

Мы знаем, что были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду и что мы добьемся успеха. Верю, что опыт этого сезона и те улучшения, которые мы увидели, сделают игроков только сильнее в будущем. Хочу пожелать всем вам всего наилучшего в следующем сезоне и в дальнейшем", - написал специалист в Instagram.