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Почеттино обратился к владельцам Челси после своего увольнения
Без каких-либо претензий
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино впервые выступил c публичным заявлением после своего шокирующего ухода из "Челси".
"Хочу обратиться к владельцам и руководству клуба. Я ценю возможность вернуться в АПЛ и руководить таким великим клубом как "Челси". Благодарю за поддержку вас, а также всех игроков, персонал и болельщиков – всем спасибо.
Мы знаем, что были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду и что мы добьемся успеха. Верю, что опыт этого сезона и те улучшения, которые мы увидели, сделают игроков только сильнее в будущем. Хочу пожелать всем вам всего наилучшего в следующем сезоне и в дальнейшем", - написал специалист в Instagram.
Напомним, 21 мая Почеттино покинул пост главного тренера "Челси". Под руководством аргентинца лондонцы заняли шестое место по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги.
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