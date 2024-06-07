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Почеттино обратился к владельцам Челси после своего увольнения

Англия

Без каких-либо претензий

Почеттино обратился к владельцам Челси после своего увольнения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино впервые выступил c публичным заявлением после своего шокирующего ухода из "Челси".

"Хочу обратиться к владельцам и руководству клуба. Я ценю возможность вернуться в АПЛ и руководить таким великим клубом как "Челси". Благодарю за поддержку вас, а также всех игроков, персонал и болельщиков – всем спасибо.

Мы знаем, что были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду и что мы добьемся успеха. Верю, что опыт этого сезона и те улучшения, которые мы увидели, сделают игроков только сильнее в будущем. Хочу пожелать всем вам всего наилучшего в следующем сезоне и в дальнейшем", - написал специалист в Instagram.

Напомним, 21 мая Почеттино покинул пост главного тренера "Челси". Под руководством аргентинца лондонцы заняли шестое место по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Instagram
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
07.06.2024 в 11:29
Что за идиотизм... Только тренер начал выводить команду из пике, стала налаживаться игра, игроки начали понимать и выполнять установки тренера, тут же надо его поменять... Теперь опять всё по новой ?
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
07.06.2024 в 11:29
Что за идиотизм... Только тренер начал выводить команду из пике, стала налаживаться игра, игроки начали понимать и выполнять установки тренера, тут же надо его поменять... Теперь опять всё по новой ?
Ответить
1
0

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