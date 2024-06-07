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Первый трансфер Марески. Челси приобрел защитника Фулхэма

Англия

Усиление обороны

Первый трансфер Марески. Челси приобрел защитника Фулхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" официально объявил о подписании центрального защитника Тосина Адарабиойо.

Стороны заключили четырехлетний контракт до 2028 года.

К "пенсионерам" футболист присоединился на правах свободного агента. С 2020 года Тосин выступал в составе "Фулхэма".

В сезоне 2023/24 Адарабиойо принял участие в 25 матчах, в которых забил два гола.

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Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Трансляция Тосин Адарабио
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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