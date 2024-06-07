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Ливерпуль назвал лучшего игрока команды в сезоне
Без сюрпризов
Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Ливерпуля" выбрали Мохамеда Салаха лучшим футболистом команды в сезоне 2023/2024.
По итогам голосования египетский вингер опередил защитника Вирджила ван Дейка и полузащитника Алексиса Макаллистера, занявших второе и третье места соответственно.
В прошедшем сезоне Салах записал на свой счёт 25 забитых мячей и 13 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.
Your @StanChart Player of the Season for 2023/24... @MoSalah ???????????? #ad pic.twitter.com/5xicQEpbns— Liverpool FC (@LFC) June 7, 2024
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