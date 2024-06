Ливерпуль назвал лучшего игрока команды в сезоне

Болельщики "Ливерпуля" выбрали Мохамеда Салаха лучшим футболистом команды в сезоне 2023/2024.

По итогам голосования египетский вингер опередил защитника Вирджила ван Дейка и полузащитника Алексиса Макаллистера, занявших второе и третье места соответственно.

В прошедшем сезоне Салах записал на свой счёт 25 забитых мячей и 13 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.

Your @StanChart Player of the Season for 2023/24... @MoSalah ???????????? #ad pic.twitter.com/5xicQEpbns