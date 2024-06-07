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Ливерпуль назвал лучшего игрока команды в сезоне

Англия

Без сюрпризов

Ливерпуль назвал лучшего игрока команды в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики "Ливерпуля" выбрали Мохамеда Салаха лучшим футболистом команды в сезоне 2023/2024.

По итогам голосования египетский вингер опередил защитника Вирджила ван Дейка и полузащитника Алексиса Макаллистера, занявших второе и третье места соответственно.

В прошедшем сезоне Салах записал на свой счёт 25 забитых мячей и 13 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.

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Ливерпуль Мохамед Салах лучший игрок
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Опубликовал: Александр Бураков
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