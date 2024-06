Главный тренер Санкт-Паули Фабиан Гюрцелер является одним из претендентов, чтобы возглавить Брайтон

После того как в конце сезона "Брайтон" покинул их главный рулевой Роберто Де Дзерби, руководство клуба занялось поисками его замены. С "чайками" связывают разные имена, в том числе бывшего тренера Грэма Поттера, который находится безработным, но также есть и неожиданные кандидатуры.

Сообщается, что английский клуб заинтересован в услугах рулевого "Санкт-Паули" Фабиана Хюрцелера. Под его руководством команда одержала победу во втором дивизионе, благодаря чему обеспечила себе выступления в Бундеслиге на следующий сезон. Уже состоялись предварительные переговоры с тренером, однако никакого решения еще не принято. Кроме того, никаких переговоров с "Санкт-Паули" тоже еще не было.

????⚪️????Yes, there is concrete interest from @OfficialBHAFC in Fabian Hürzeler!



➡️ The 31 y/o is one of the top candidates to become the new head coach in Brighton and there have already been initial talks - confirmed ✔️



However, no decision has been made yet. And no… pic.twitter.com/4fFEZWGx4T