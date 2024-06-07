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Главный тренер Санкт-Паули Фабиан Гюрцелер является одним из претендентов, чтобы возглавить Брайтон

Англия

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

Главный тренер Санкт-Паули Фабиан Гюрцелер является одним из претендентов, чтобы возглавить Брайтон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как в конце сезона "Брайтон" покинул их главный рулевой Роберто Де Дзерби, руководство клуба занялось поисками его замены. С "чайками" связывают разные имена, в том числе бывшего тренера Грэма Поттера, который находится безработным, но также есть и неожиданные кандидатуры.

Сообщается, что английский клуб заинтересован в услугах рулевого "Санкт-Паули" Фабиана Хюрцелера. Под его руководством команда одержала победу во втором дивизионе, благодаря чему обеспечила себе выступления в Бундеслиге на следующий сезон. Уже состоялись предварительные переговоры с тренером, однако никакого решения еще не принято. Кроме того, никаких переговоров с "Санкт-Паули" тоже еще не было.

Добавим, что Фабиан Хюрцелер все еще имеет действующий контракт со своим клубом, но без пункта об отступных.

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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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