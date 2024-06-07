Легенда Лестера продлил контракт с клубом еще на год

Форвард Джейми Варди продлил сотрудничество с "Лестером".

Футболист подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до конца сезона 2024/25.

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"Я слежу за собой. Я всегда говорил, что возраст - это всего лишь цифра. Я чувствую себя хорошо, поэтому я продолжаю выступать, пока мои ноги не скажут: "Это все, игра закончена". Будет день, когда это наступит, но это не сейчас", - сказал Джейми.

We’re thrilled to announce our iconic No.9 has agreed a new deal to 2025 ???? — Leicester City (@LCFC) June 7, 2024

Варди выступает за "Лестер" с 2012 года. За это время он сыграл 464 матча, в которых забил 190 голов и отдал 66 результативных передач.

Трофеи 37-летнего англичанина, полученные во время игры за "лисов":