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Легенда Лестера продлил контракт с клубом еще на год
Я всегда говорил, что возраст - это всего лишь цифра (с)
Форвард Джейми Варди продлил сотрудничество с "Лестером".
Футболист подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до конца сезона 2024/25.
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"Я слежу за собой. Я всегда говорил, что возраст - это всего лишь цифра. Я чувствую себя хорошо, поэтому я продолжаю выступать, пока мои ноги не скажут: "Это все, игра закончена". Будет день, когда это наступит, но это не сейчас", - сказал Джейми.
We’re thrilled to announce our iconic No.9 has agreed a new deal to 2025 ????— Leicester City (@LCFC) June 7, 2024
Варди выступает за "Лестер" с 2012 года. За это время он сыграл 464 матча, в которых забил 190 голов и отдал 66 результативных передач.
Трофеи 37-летнего англичанина, полученные во время игры за "лисов":
- Чемпион Англии: 2015/16;
- Обладатель Кубка Англии 2020/21;
- Обладатель Суперкубка Англии 2021;
- Победитель Чемпионшипа: 2013/14, 2023/24;
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