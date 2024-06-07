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Легенда Лестера продлил контракт с клубом еще на год

Англия
Обновлено

Я всегда говорил, что возраст - это всего лишь цифра (с)

Легенда Лестера продлил контракт с клубом еще на год

Новина українською

Форвард Джейми Варди продлил сотрудничество с "Лестером".

Футболист подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до конца сезона 2024/25.

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"Я слежу за собой. Я всегда говорил, что возраст - это всего лишь цифра. Я чувствую себя хорошо, поэтому я продолжаю выступать, пока мои ноги не скажут: "Это все, игра закончена". Будет день, когда это наступит, но это не сейчас", - сказал Джейми.

Варди выступает за "Лестер" с 2012 года. За это время он сыграл 464 матча, в которых забил 190 голов и отдал 66 результативных передач.

Трофеи 37-летнего англичанина, полученные во время игры за "лисов":

  • Чемпион Англии: 2015/16;
  • Обладатель Кубка Англии 2020/21;
  • Обладатель Суперкубка Англии 2021;
  • Победитель Чемпионшипа: 2013/14, 2023/24;
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Источник:
lcfc
Опубликовал: Екатерина Власова
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