Анализ тактических идей нового наставника Челси, Энцо Марески

Постоянные перемещения из одного клуба в другой стали основополагающими в карьере Энцо Марески. Во время учебы в легендарной итальянской футбольной академии он защитил свою дипломную работу, которая называлась "Футбол и шахматы". "Между ними есть много общего", - сказал Мареска, сравнивая эти две игры. "Самое важное - это позиционная стратегия. Для тренера важно иметь менталитет шахматиста: разработать план, изучить контрходы и выбрать правильное расположение фигур".

Его любимые тактические приемы на поле, несомненно, были сформированы перемещениями, которые он совершал из одного клуба в другой, переезжая из страны в страну. Итальянец начинал карьеру в молодежной команде "Милана", играя как шестерка и восьмерка. Там он подружился с десяткой команды — господином Роберто Де Дзерби.

В 18-летнем возрасте Мареска решил сделать смелый шаг и перейти в "Вест Бромвич", где впервые почувствовал вкус профессионального футбола на взрослом уровне во втором дивизионе чемпионата Англии. Затем перешел в "Ювентус", где играл под руководством Анчелотти и Марчелло Липпи, а затем была "Севилья", в итоге он выиграл один титул Серии А, два Кубка УЕФА и Кубок Испании. Сезон в "Олимпиакосе" также добавил ему опыта работы с различными футбольными культурами.

Затем был 18-месячный период игры под руководством Мануэля Пеллегрини в "Малаге", во время которого чилийский специалист порекомендовал Мареске стать тренером, ведь увидел потенциал в своем подопечном. После первых попыток тренерства в Серии Б с "Асколи", а затем и в "Севилье" летом 2018 года, он присоединился к тренерскому штабу Мануэля Пеллегрини в "Вест Хэме".

К этому моменту Мареска заслужил репутацию прогрессивного тренера, который уделяет очень много внимания позиционной игре. Именно поэтому ни для кого не стало неожиданностью, когда в 2020 году Пеп Гвардиола пригласил его возглавить молодежную команду "Манчестер Сити". Именно там Энцо выиграл свой первый титул молодежной Премьер-лиги, в составе той команды были Ромео Лавия, Коул Палмер и Томми Дойл.

Впервые в роли главного тренера он попробовал себя в 2021 году в Серии Б, возглавив "Парму", но все завершилось после 14 матчей. Гвардиола без колебаний вернул Мареску в качестве помощника первой команды в сезоне, когда они выиграли требл. Только после этого в истории тренера появился "Лестер Сити", который предложил ему должность главного. Ниже вы увидите подробный анализ тактики Энцо Марески от наставников, которые имеют тренерскую лицензию УЕФА. Здесь о его принципах игры как во время владения мячом, так и без него.

Глубокие билдапы

Мареска придает большое значение глубокому билдапу с короткими передачами, которые начинаются из обороны и призваны ликвидировать высокий прессинг соперника. В этой стратегии вратарь играет чрезвычайно важную роль (на фото внизу вы можете в этом убедиться). Это помогает при необходимости создать перегрузку в одной зоне и освобождает другую. Обычно это работает в том случае, если соперник использует персональный прессинг, а не зонный.

Мареска в основном играет с четверкой в обороне со схемами 4-2-3-1 или 4-3-3. Вратарь, который активно вовлечен в игру, позволяет итальянцу отодвинуть одного из своих фланговых защитников в центр поля, при этом оставляя в обороне 4 человека. В своей схеме 4-3-3 "Лестер Сити" использует инвертированного флангового защитника, который помогает сформировать двойной центр, который готов принимать передачи от защитников. Привлечение голкипера и роль инвертированного флангового защитника — это приемы, которые он перенял от Пепа Гвардиолы и "Манчестер Сити", именно так он играл с молодежной командой "горожан" в 2020 году.

У "Лестер Сити" всегда есть свободный игрок на случай, если соперник начнет прессинговать вратаря, разве что защитная линия соперника поднимается очень высоко, тогда все превращается в персональный прессинг один-на-один. Благодаря первым передачам, удачному позиционированию фланговых игроков и сдвоенному центру, команда всегда имеет свободного футболиста, которого просто не успеют запрессинговать и который продолжит атаку команды.

"Парма" Энцо Марески также пыталась начинать атаки из глубины, хотя они и имели в среднем куда меньше владения мячом, чем "Лестер Сити". Команда Серии Б использовала прием со смещением флангового защитника на сторону, противоположную той, где находится мяч, если они смогли пройти первую волну пресса соперника. Другой фланговый защитник в это время поднимался высоко, чтобы поддержать атаку, или мог перейти в центр, чтобы помочь количеством, то есть превращался в восьмерку или вингера. В "Лестере" наоборот, фланговый инвертированный защитник смещается в центр еще до того, как его команда пройдет первую волну прессинга соперника.

Угроза от восьмерки

У "Лестер Сити" инвертированный крайний защитник, который образует двойную опорную зону, позволяет восьмеркам играть выше. Здесь они могут атаковать внутренние каналы, которые открываются благодаря широким позициям вингеров, что также дает отличную поддержку единственному центральному форварду. В первых матчах "Лестера" под руководством Марески атака внутренних каналов получилась чрезвычайно эффективной. Эти наработки можно было увидеть и в молодежке "Манчестер Сити" и "Парме".

Когда крайние защитники "Пармы" смещались в центр для поддержки, восьмерки продвигались вперед к атакующей линии, что фактически превращалось в ситуативную схему 2-3-5 (на фото внизу). В "Лестер Сити" защитник смещался в центр гораздо раньше, чем это работало в "Парме", поэтому атакующая схема там превращалась скорее в 3-2-4-1.

Обе системы требуют агрессивных забеганий от восьмерок. Каждый раз, когда крайний защитник соперника бросается на одного из вингеров, то у восьмерок появляется пространство для забегания (на фото ниже). Особенно это касается случаев, когда центральный нападающий активно прессингует ближайшего центрального защитника.

Лишь в одной из первых семи игр Марески в "Лестер Сити" его команда владела мячом менее 63% времени. Это часто заставляет соперника останавливаться в центре и становиться на своей половине поля в низкие блоки. Вот эти внутриканальные забегания от восьмерок могут разрывать защитную линию, снимая давление с центрального нападающего, которому не нужно постоянно самому искать моменты и пространство для забеганий.

Если полузащитники соперника отслеживают эти забегания и блокируют восьмерок, центральный опорный полузащитник вместе с инвертированным фланговым защитником могут взять мяч под контроль. Это гарантирует надежность, без лишних потерь. Затем вингеры Марески могут действовать как инсайды, то есть смещаться с флангов в центр, добавляя перегрузки этой зоне и создавая количественное преимущество.

Защита от контратак

В "Лестере", как и в "Парме", передняя линия — это пятерка в фазе атаки. Настройка Марески в атаке команды Серии Б немного отличалась от того, что мы видели в его "Лестере", в частности расположение футболистов, когда они находятся за линией мяча. Из-за смещения инвертированного флангового защитника в центр поля они имеют тройку позади и сдвоенный центр в опорке. То есть это схема 3-2, когда команда перед линией мяча. Большая часть защиты на случай потенциальных контратак сконцентрирована в центральном пространстве.

Эта защитная линия имеет центральных защитников, которые готовы активизироваться и перекрыть зоны для фланговых контратак, а в центре у них есть еще один защитник, и сдвоенная опорная зона. В таком случае двое защитников по флангам должны сдерживать потенциальные атаки, пока их атакующие партнеры перемещаются назад для помощи. В "Парме" подстраховка во время защитного перехода состояла из двух защитников в задней линии и трех в опорной зоне перед ними, то есть форма 2-3. Вторую линию обычно составляли как крайние защитники, так и центральные полузащитники из схемы 4-3-3. Таким образом "Парма" Марески была более агрессивной и сталкивалась с большим количеством прессинг-дуэлей по сравнению со сдвоенным центром "Лестера". Дополнительный игрок ближе к мячу уменьшил потребность в обратном прессинге, особенно это облегчило жизнь восьмеркам.

Впрочем, это, очевидно, сопровождается большим риском, если вторая линия не отобрала мяч, или не задержала своих соперников достаточно долго, чтобы позволить своим атакующим партнерам вернуться назад для помощи. В таком случае защитникам со сдвоенным опорным центром было трудно покрыть такие широкие пространства.

Накрытие мяча на одном фланге

Мареска хочет, чтобы его команды быстро и высоко прессинговали соперника и возвращали себе мяч. Это позволяет им доминировать во владении и ограничивать соперника в атакующем потенциале. "Лестер Сити" обычно переходит в схему 4-4-2 для прессинга, так же было и в молодежной команде "Манчестер Сити".

Это требует одну из восьмерок сместиться вперед, по сути в пару к центральному нападающему, который начинает свой прессинг и провоцирует соперника отдать пас на один из флангов.

Как только они видят, что передача пошла на один из флангов, высоко поднятая восьмерка готова перехватить любую передачу, которую игрок соперника попытается отдать назад. Вингер на противоположном фланге также сужается, что позволяет двум центральным полузащитникам идти выше, а ближайший вингер, то есть тот, на фланге которого накрывают мяч, идет непосредственно на футболиста, контролирующего круглого в этот момент. Фланговый защитник на противоположном фланге также сужается и "Лестер Сити" по сути перегружает один из флангов и блокирует варианты для развития атак, пытаясь вернуть себе владение.

Когда высокий прессинг является не лучшим вариантом, "Лестер Сити" опускается в блок, который также работает в схеме 4-4-2. Одна из восьмерок остается на линии с нападающим, а другие двое игроков центра остаются в полузащите. Один смещается немного ниже, чтобы закрыть пространство между линиями и помочь центральным защитникам. И вот эта дыра в центре после смещения одного из полузащитников назад, затем компенсируется либо восьмеркой, играющей в линии с нападающим, либо ближайшим вингером, смещающимся в центр и оставляющим свободную зону на фланге. Если соперники внезапно переводят мяч на другой фланг, "Лестер Сити" скользит поперек за ним и те же защитные движения теперь отражаются на противоположном фланге.

В "Парме" Мареска просил свою команду заставлять соперника сваливаться в какой-то из флангов и накрывать их там, хотя тогда они и сохраняли схему 4-3-3. Вся атакующая линия летела на линию обороны соперника, а центральные полузащитники сохраняли свое расположение, блокируя передачи через центр. Тогда фланговые защитники агрессивно бежали вперед и поддерживали своих вингеров высокими позициями гораздо чаще, чем это было в его командах "Манчестер Сити" и "Лестере". Как следствие, большой акцент делался на отбор мяча в широких зонах за счет высокоинтенсивного прессинга от вингеров.

Если команды проходили этих вингеров, схема 4-3-3 быстро превращалась в блок 4-1-4-1, где центральные полузащитники сосредотачивались на обороне центра. Крайние защитники "Пармы" все равно поднимались выше, чтобы прессинговать соперника, а вингерам нужно было возвращаться и поддерживать своих защитников. Энергичный прессинг в широких зонах не прекращался даже тогда, когда "Парма" переходила в низкий блок.

У Марески не было много времени, чтобы реализовать все свои идеи на посту главного тренера. Четыре победы и 5 ничьих в четырнадцати матчах во главе "Пармы" привели к тому, что его уволили. В "Лестере" он провел успешный сезон. Теперь цель состоит в том, чтобы показать миру свои идеи уже в рамках Премьер-лиги.