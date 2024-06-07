Лестер Сити объявил об уходе трех игроков команды, которые побеждали в Кубке Англии 2020/21

"Лестер Сити" объявил об уходе трех игроков команды: Марка Олбрайтона, Келечи Ихеаначо и Денниса Прата.

У всех футболистов контракт с клубом завершился в конце сезона 2023/24, а "лисы" не захотели продолжать сотрудничество, поэтому они уходят как свободные агенты.

Марк, Келечи и Деннис - обладатели Кубка Англии 2020/21 в составе "Лестера". А Олбрайтон также выигрывал Премьер-Лигу 2015/16 и Суперкубок Англии 2021.