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Лестер Сити объявил об уходе трех игроков команды, которые побеждали в Кубке Англии 2020/21

Англия
Обновлено

Они ушли как свободные агенты

Лестер Сити объявил об уходе трех игроков команды, которые побеждали в Кубке Англии 2020/21

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер Сити" объявил об уходе трех игроков команды: Марка Олбрайтона, Келечи Ихеаначо и Денниса Прата.

У всех футболистов контракт с клубом завершился в конце сезона 2023/24, а "лисы" не захотели продолжать сотрудничество, поэтому они уходят как свободные агенты.

Марк, Келечи и Деннис - обладатели Кубка Англии 2020/21 в составе "Лестера". А Олбрайтон также выигрывал Премьер-Лигу 2015/16 и Суперкубок Англии 2021.

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Марк Олбрайтон Деннис Прает Келечи Ихеаначо Лестер Сити
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Источник:
LCFC
Опубликовал: Екатерина Власова
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