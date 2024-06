Арсенал назвал имя лучшего игрока прошлого сезона

Полузащитник и капитан "Арсенала" Мартин Эдегор признан лучшим игроком сезона 2023/24.

25-летний футболист получил 33% голосов в голосовании среди болельщиков клуба.

Отметим, что Эдегор за команду в прошлом сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 11 голевых передач.

