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Арсенал назвал имя лучшего игрока прошлого сезона
Эдегор второй раз подряд признан лучшим игроком Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник и капитан "Арсенала" Мартин Эдегор признан лучшим игроком сезона 2023/24.
25-летний футболист получил 33% голосов в голосовании среди болельщиков клуба.
Отметим, что Эдегор за команду в прошлом сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 11 голевых передач.
With 33% of the vote, our Player of the Season is... ????— Arsenal (@Arsenal) June 7, 2024
Martin Ødegaard! ???? pic.twitter.com/Y5zKeF0dhe
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Источник:Arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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