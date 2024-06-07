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Арсенал назвал имя лучшего игрока прошлого сезона

Англия
Обновлено

Эдегор второй раз подряд признан лучшим игроком Арсенала

Арсенал назвал имя лучшего игрока прошлого сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник и капитан "Арсенала" Мартин Эдегор признан лучшим игроком сезона 2023/24.

25-летний футболист получил 33% голосов в голосовании среди болельщиков клуба.

Отметим, что Эдегор за команду в прошлом сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 11 голевых передач.

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Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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