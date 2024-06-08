Вместо Томаса Тухеля – Томас Франк. МЮ ищет кандидатов, которые могут сменить Эрика Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" может возглавить главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.

По имеющейся информацией, "Манчестер Юнайтед" сейчас рассматривает кандидатов, которые смогут заменить Эрика тен Хага на посту главного тренера. В шорт-листе "МЮ" находится такие тренеры как: Маурисио Почеттино, Томас Тухель, Томас Франк, Гарет Саутгейт и Роберто Де Дзерби.

Читайте также INEOS планирует продать Ниццу, чтобы сосредоточиться на Манчестер Юнайтед

Фаворитом "МЮ" является главный тренер "Брентфорда", 50-летный Томас Франк. Отмечается, что его работа с командой впечатлила боссов "МЮ". Тем временем вариант с Томасом Тухелем отпадает, из-за разногласий насчет облика команды.

Напомним, в сезоне 2023/24 "Манчестер Юнайтед" занял 8-е место, а "Брентфорд" 16-е место в турнирной таблице АПЛ.