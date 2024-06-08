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Вместо Томаса Тухеля – Томас Франк. МЮ ищет кандидатов, которые могут сменить Эрика Тен Хага

Англия

Томас Франк впечатлил своей работой руководство МЮ

Вместо Томаса Тухеля – Томас Франк. МЮ ищет кандидатов, которые могут сменить Эрика Тен Хага

Фото: Sky Sports

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"Манчестер Юнайтед" может возглавить главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.

По имеющейся информацией, "Манчестер Юнайтед" сейчас рассматривает кандидатов, которые смогут заменить Эрика тен Хага на посту главного тренера. В шорт-листе "МЮ" находится такие тренеры как: Маурисио Почеттино, Томас Тухель, Томас Франк, Гарет Саутгейт и Роберто Де Дзерби.

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Фаворитом "МЮ" является главный тренер "Брентфорда", 50-летный Томас Франк. Отмечается, что его работа с командой впечатлила боссов "МЮ". Тем временем вариант с Томасом Тухелем отпадает, из-за разногласий насчет облика команды.

Напомним, в сезоне 2023/24 "Манчестер Юнайтед" занял 8-е место, а "Брентфорд" 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
The Independent
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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