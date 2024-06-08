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Официально. Штефан Ортега продлил контракт с Ман Сити

Англия

На один год

Официально. Штефан Ортега продлил контракт с Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега продлевает контракт с командой до 2026 года.

31-летный немец присоединился до "Манчестера Сити" в июле 2022 года. За это время он провел 34 матча, выиграв два титула Премьер-лиги, один Кубок Англии и одну Лигу чемпионов.

"Я рад остаться в "Манчестер Сити" надолго. Это футбольный клуб, который предоставляет игрокам все, что нам нужно, чтобы мы были лучшими. Каждый день я чувствую мотивацию.

Моя семья действительно обосновалась здесь, в Англии… Мне здесь все нравится. 

Подписание этого контракта означает, что теперь я могу на 100% сосредоточиться на следующем сезоне", — сказал Ортега.

За этот сезон Ортега провел 20 матчей во всех турнирах, в которых выстоял "на нуль" в восьми матчах.

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Манчестер Сити Штефан Ортега
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Источник:
Man City
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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