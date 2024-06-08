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Официально. Штефан Ортега продлил контракт с Ман Сити
На один год
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега продлевает контракт с командой до 2026 года.
31-летный немец присоединился до "Манчестера Сити" в июле 2022 года. За это время он провел 34 матча, выиграв два титула Премьер-лиги, один Кубок Англии и одну Лигу чемпионов.
"Я рад остаться в "Манчестер Сити" надолго. Это футбольный клуб, который предоставляет игрокам все, что нам нужно, чтобы мы были лучшими. Каждый день я чувствую мотивацию.
Моя семья действительно обосновалась здесь, в Англии… Мне здесь все нравится.
Подписание этого контракта означает, что теперь я могу на 100% сосредоточиться на следующем сезоне", — сказал Ортега.
За этот сезон Ортега провел 20 матчей во всех турнирах, в которых выстоял "на нуль" в восьми матчах.
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