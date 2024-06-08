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Манчестер Сити сделает все, чтобы трансфер Холанда в Реал Мадрид не состоялся
Ман Сити начинают вести переговоры с норвежцем
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрлинг Холланд хочет перейти в "Реал Мадрид", но "Манчестер Сити" с целью удержать норвежца предложили форварду новый контракт.
По информации издания, Холанд не заинтересован в продлении контракта, и хочет рано или поздно присоединиться к мадридскому "Реалу", такие намерения не устраивают "горожан" и они будут делать все, чтобы удержать Холанда как можно дольше.
После подписания Мбаппе "Реал" испытывает финансовые трудности, вот почему в ближайшие два года мадридцы не собираются подписывать дорогих игроков, как, например, Холанд.
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