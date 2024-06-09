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Несмотря на желание форварда, его не отдадут в аренду. Челси готов только продать Лукаку
Внутри Челси считают, что без продажи Виктора Осимхена Наполи не сможет купить Лукаку
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети Х сообщил, что "Челси" не собирается отдавать бельгийца в аренду в "Наполи" или другой клуб.
"Синие" рассчитывают только продать Ромелу Лукаку за 45 миллионов евро. "Челси" рассматривает разные команды для продажа форварда, включая и саудовские.
???????? Understand Chelsea made clear their stance to Napoli about Romelu Lukaku: no plans for loan move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2024
Chelsea insist on £38m exit clause, believing only way for Napoli would be to proceed if they sell Osimhen.#CFC also ready to look at other clubs’ interest including Saudi. pic.twitter.com/LoLzETMTTz
Напомним, за этот сезон, проведенный в "Роме" Лукаку забил 13 голов в 32 матчах в чемпионате Италии.
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