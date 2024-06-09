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Несмотря на желание форварда, его не отдадут в аренду. Челси готов только продать Лукаку

Англия

Внутри Челси считают, что без продажи Виктора Осимхена Наполи не сможет купить Лукаку

Несмотря на желание форварда, его не отдадут в аренду. Челси готов только продать Лукаку

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети Х сообщил, что "Челси" не собирается отдавать бельгийца в аренду в "Наполи" или другой клуб.

"Синие" рассчитывают только продать Ромелу Лукаку за 45 миллионов евро. "Челси" рассматривает разные команды для продажа форварда, включая и саудовские.

Напомним, за этот сезон, проведенный в "Роме" Лукаку забил 13 голов в 32 матчах в чемпионате Италии.

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Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Наполи
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Gican85 (Киев)
09.06.2024 в 08:58
Так понятно почему. Ему 31, через год аренды они его за копейки продадут, если вообще продадут
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
09.06.2024 в 08:58
Так понятно почему. Ему 31, через год аренды они его за копейки продадут, если вообще продадут
Ответить
0
0

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