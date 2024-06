Несмотря на желание форварда, его не отдадут в аренду. Челси готов только продать Лукаку

Журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети Х сообщил, что "Челси" не собирается отдавать бельгийца в аренду в "Наполи" или другой клуб.

"Синие" рассчитывают только продать Ромелу Лукаку за 45 миллионов евро. "Челси" рассматривает разные команды для продажа форварда, включая и саудовские.

???????? Understand Chelsea made clear their stance to Napoli about Romelu Lukaku: no plans for loan move.



Chelsea insist on £38m exit clause, believing only way for Napoli would be to proceed if they sell Osimhen.#CFC also ready to look at other clubs’ interest including Saudi. pic.twitter.com/LoLzETMTTz