  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед планирует подписать Джерреда Брэнтуэйта до конца июня
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед планирует подписать Джерреда Брэнтуэйта до конца июня

Англия

Время идет

Манчестер Юнайтед планирует подписать Джерреда Брэнтуэйта до конца июня

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует подписать Джерреда Брэнтуэйта этим летом. Об этом сообщает Liverpool Echo.

По имеющейся информации, "Манчестер Юнайтед" хочет подписать центрального защитника "Эвертона" Джерреда Брэнтуэйта до 30 июня. Отмечается, что "Эвертон" отпустит игрока только за 90 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, за этот сезон Брэнтуэйт сыграл в 41 матче, во всех турнирах, в которых отличился 3 голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 42 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Несмотря на желание форварда, его не отдадут в аренду. Челси готов только продать Лукаку
yellow-arrow
Манчестер Сити сделает все, чтобы трансфер Холанда в Реал Мадрид не состоялся
yellow-arrow
Официально. Штефан Ортега продлил контракт с Ман Сити
Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Джаррад Брентвейт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости