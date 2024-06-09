Новый тренер может повлиять на трансферные планы МЮ

Руководство "красных дьяволов" определилось, каких игроков хотят подписать, но последнее слово будет за главным тренером.

По информации источника, будущее Эрика тен Хага все также неизвестно, когда "Манчестер Юнайтед" примет окончательное решение по тренеру, тогда и будут скорректированы трансферные цели, исходя из предпочтений тренера и боссов "МЮ".

Сейчас "Юнайтед" рассматривает Гонсалу Инасиу "Спортинг", Лени Йоро "Лилль" и Жана-Клера Тодибо из "Ниццы" на позицию центрального защитника.

Напомним, за этот сезон 22-летний Гонсалу Инасиу сыграл в 49 матче во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей, 18-летний Лени Йоро сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами, а 24-летний Тодибо принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.