  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Новый тренер может повлиять на трансферные планы МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый тренер может повлиять на трансферные планы МЮ

Англия

Хотят усилить позицию центрального защитника

Новый тренер может повлиять на трансферные планы МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "красных дьяволов" определилось, каких игроков хотят подписать, но последнее слово будет за главным тренером.

По информации источника, будущее Эрика тен Хага все также неизвестно, когда "Манчестер Юнайтед" примет окончательное решение по тренеру, тогда и будут скорректированы трансферные цели, исходя из предпочтений тренера и боссов "МЮ".

Сейчас "Юнайтед" рассматривает Гонсалу Инасиу "Спортинг", Лени Йоро "Лилль" и Жана-Клера Тодибо из "Ниццы" на позицию центрального защитника.

Читайте такжеМЮ потратил более 400 миллионов фунтов за период Тэн Хага. Тренер считает, что он за это не отвечает

Напомним, за этот сезон 22-летний Гонсалу Инасиу сыграл в 49 матче во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей, 18-летний Лени Йоро сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами, а 24-летний Тодибо принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Шоу – о своих травмах: В этом в какой-то степени виноваты все
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед планирует подписать Джерреда Брэнтуэйта до конца июня
yellow-arrow
Несмотря на желание форварда, его не отдадут в аренду. Челси готов только продать Лукаку
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости