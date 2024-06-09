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Шоу – о своих травмах: В этом в какой-то степени виноваты все

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Шоу – о своих травмах: В этом в какой-то степени виноваты все

Фото:manutd.com

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Защитник “Манчестер Юнайтед” Люк Шоу прокомментировал свою травматичность в прошлом сезоне.

“В этом в какой-то мере виноваты все. Отчасти моя вина, отчасти медицинского персонала, думаю, это признали бы все.

Я почувствовал что-то против “Астон Виллы” и попросил замену в перерыве. После обследования было ясно, что проблема невелика. Но я не тренировался всю неделю, потом тренировался за день до игры.

Если менеджер попросит меня сыграть, я никогда не откажусь.

Я не должен был играть (против “Лутона” – прим.)”, – сказал Шоу.

Матч против "Астон Виллы" состоялся 11 февраля: тогда Шоу в перерыве был заменен Линделофом. Уже 18 февраля против “Лутона” Люк снова вышел в старте, но даже не смог доиграть первый тайм. С того момента он залечивает травму.

В текущем сезоне защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 1180 минут (79 мин/поединок).

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Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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