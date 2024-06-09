Шоу – о своих травмах: В этом в какой-то степени виноваты все

Защитник “Манчестер Юнайтед” Люк Шоу прокомментировал свою травматичность в прошлом сезоне.

“В этом в какой-то мере виноваты все. Отчасти моя вина, отчасти медицинского персонала, думаю, это признали бы все.

Я почувствовал что-то против “Астон Виллы” и попросил замену в перерыве. После обследования было ясно, что проблема невелика. Но я не тренировался всю неделю, потом тренировался за день до игры.

Если менеджер попросит меня сыграть, я никогда не откажусь.

Я не должен был играть (против “Лутона” – прим.)”, – сказал Шоу.